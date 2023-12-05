Diyarbakır'da Restorasyon Sırasında İşçi Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi bir yapının restorasyonu sırasında çöken beton tabliyenin altında kalan işçi hayatını kaybetti. Restorasyon çalışmaları sırasında meydana gelen olayda, yüklenici firma çalışanı Abdülkadir K. ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde tarihi bir yapının restorasyonu sırasında çöken beton tabliyenin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Sur'da tarihi bir yapının restorasyonunda görevli yüklenici firma çalışanı Abdülkadir K. (53) beton tabliyeyi sökmeye çalıştı.
Çalışmaya bir süre ara veren Abdülkadir K. dinlendiği sırada üzerine sökmeye çalıştığı beton tabliye çöktü.
Ağır yaralanan işçi 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.