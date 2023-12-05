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Diyarbakır'da Restorasyon Sırasında İşçi Hayatını Kaybetti

5 Aralık 2023 20:29 Son Güncelleme: 20:30 Abone Ol

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi bir yapının restorasyonu sırasında çöken beton tabliyenin altında kalan işçi hayatını kaybetti. Restorasyon çalışmaları sırasında meydana gelen olayda, yüklenici firma çalışanı Abdülkadir K. ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.