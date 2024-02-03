Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da restoranın bacasında yangın çıktı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Diyarbakır'da bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında restoranın yanındaki plazadan tahliye edilen çocukların yaşadığı tedirginlik cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da, bir restoranın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında restoranın yanındaki plazadan tahliye edilen çocukların yaşadığı tedirginlik, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'ndaki restoranın arka kısmındaki bacasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yandaki plaza da tahliye edildi. Bu sırada plazadan çıkarılan çocuklar, panik yaşadı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Bu arada plazadaki çocukların tahliye sırasında yaşadığı tedirginlik, cep telefonuyla görüntülendi.İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye İtfaiye Güvenlik Diyarbakır Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title