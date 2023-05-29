Diyarbakır'da Restoranda Müşteriler İle Çalışanlar Arasında Silahlı Kavga: 6 Yaralı

Diyarbakır'da bir restoranda müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'da, bir restoranda müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Fırat Mahallesi Mahabat Bulvarı'nda bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, müşteriler ile çalışanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda 1'i kadın 2'si ağır toplam 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası restoran önünde inceleme yapan polis çok sayıda kovan bulurken, yol ise trafiğe kapatıldı. Yapılan incelemenin ardından yol, tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor. (DHA)