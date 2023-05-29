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Diyarbakır'da restoranda çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da restoranda çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir restoranda müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 27 yaşındaki R.Ö. hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'da bir restoranda müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 6 kişiden 27 yaşındaki R.Ö., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Mahabat Bulvarı'nda bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, müşteriler ile çalışanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda 1'i kadın toplam 6 kişi yaralanmış, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerde çok sayıda kovan bulmuştu.

Silahlı kavgada ağır yaralanan R.Ö. (27), tedavi gördüğü hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki diğer hastanelerde tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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