Diyarbakır'da Rehberlik Araştırma Merkezi Bahçesinde Yangın

Diyarbakır'da Rehberlik Araştırma Merkezi Bahçesinde Yangın
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Rehberlik Araştırma Merkezi'nin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Müdürlüğü bahçesinde çıkan ve yandaki binanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sinan Mahallesi'nde bulunan Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü bahçesinde öğleden sonra henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bahçedeki çam ağacına ve oradan da yandaki binanın çatısına sıçrayan yangın için bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber ve Kamera: İhsan YILMAZ/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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