Diyarbakır'da Rehabilitasyon Merkezi Servis Minibüsü Kaza Yaptı: 4'ü Çocuk 9 Yaralı
Diyarbakır'da rehabilitasyon merkezine giden öğrencileri taşıyan servis minibüsü şarampole devrildi. Kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'da rehabilitasyon merkezine giden öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk, 9 kişi yaralandı.
Rehabilitasyon merkezine giden öğrencileri taşıyan M.A. yönetimindeki 21 AAU 209 plakalı servis minibüsü, merkez Yenişehir ilçesi Diyarbakır-Silvan kara yolu Gürdoğan Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4'ü çocuk 9 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.