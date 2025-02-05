Diyarbakır'da Refüje Çarpan Otomobilde Yangın Çıktı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje çarptı ve yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yangın kısa sürede söndürüldü. Kazada bir kişi hafif yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde refüje çarpan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Musa Anter Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kazada hafif yaralanan bir kişiye, sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel