Diyarbakır'da 'Ramazan Hasbihalleri' etkinliği ilgi gördü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi iş birliğiyle Osmanlı geleneği "Ramazan Hasbihalleri" etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarihi Ulu Cami avlusunda bulunan Yazma Eserler Kütüphanesinde (Mesudiye Medresesi) düzenlenen etkinlikte ramazan ayı süresince cuma ve cumartesi akşamları teravih namazından sonra bir araya gelen katılımcılar, çay içip hasbihal etti.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, her programda tanınmış hocaları Diyarbakırlılarla buluşturduklarını söyledi.

Vatandaşların etkinliğe ilgisinin arttığını belirten Karakoç, "Bu da insanlarımızın geçmişe, iyilik ve güzelliklere olan özlemiydi. Sadece insanların içinden geldiği şekilde konuşması, şiirlerini okunması, ilahilerin söylenmesi amacıyla bu programı yaptık. Her programda farklı farklı etkinliklerimiz oldu." dedi.

Programın sunum ve moderatörlüğünü yapan Doç. Dr. Uğur Arslan ise, halkın, tarihine ve kültürüne ait etkinliklere sahip çıktığını söyledi.

Arslan, "Kadim medeniyetimize baktığımızda bu medeniyetin aslında bu tür hasbihalleri yüzyıllar boyunca devam ettirdiğini biliyoruz. İstedik ki; geleneğimiz yeniden canlansın ve hem edebi hem sanatsal hem ilmi sohbetler gerçekleştirilsin. Diyarbakır'ın kadim kültürüne dair bilgi sahibi olan halktan insanlar o birikimlerini, deneyimlerini, tecrübelerini dile getirsinler istedik." ifadelerini kullandı.