Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

AK Partili Mustafa Varank hakkında inceleme
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

Belediye başkanından sonra yardımcısı da aynı suçtan tutuklandı
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM'e takdir: Bakırhan'ın sözleri değerli

Çok konuşulacak sözler! Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM Parti'ye takdir
Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi

İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı'nda Yağmur Bekleniyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'nın ilk üç gününde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağını açıkladı. Pazar günü yağışların diğer günlere göre daha kuvvetli olacağı belirtildi.

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı'nda yağmur bekleniyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Ramazan Bayramında Arife Günü ile bayramın ilk üç gününde yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin Uzmanı Aziz Can Kürüm, bölge genelinde Diyarbakır'ı da kapsayacak şekilde yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışların olacağını söyledi. Kürüm, pazar günü de aynı şekilde bir yağış beklentileri olduğunu belirterek, "Yalnız pazar günkü yağışların bayramın diğer günlerine göre biraz daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yine pazartesi ve salı günü bölge genelinde, pazartesi günü Şanlıurfa'yı almayacak şekilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yer yer beklemekteyiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.