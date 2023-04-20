Diyarbakır'da Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda yoğunluk yaşandı

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlıklara gidenler yakınlarının mezarını ziyaret etti.

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlıklara gidenler yakınlarının mezarını ziyaret etti.

Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na gelenler yakınlarının kabirleri başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Kalabalık nedeniyle mezarlık civarındaki yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.

Alzheimer dolayısıyla 14 ay önce hayatını kaybeden 53 yaşındaki eşinin kabrini ziyarete gelen Abdullah Yılmaz her bayram öncesi buraya geldiğini söyledi.

Çocuklarının olmadığını dile getiren Yılmaz şöyle konuştu:

"14 aydır gözyaşlarım dinmedi. 3'üncü bayramdır eşimin mezarına geliyorum. Çok acıdır. Allah yakınlarını kaybedenlere sabır versin. Acıdır ama gerçektir, yapacak bir şey yok. Dua ediyorum.14 aydır her cuma akşamı mezarına geliyorum. Onun duygularıyla yaşıyorum. Yarın bayram. Bütün insanlığın bayramını kutluyorum. Mevla acı günleri kimseye göstermesin. " dedi.

Babasını ve yakınlarının kabrini ziyarete gelen Fatma Aslan ise herkesin bayramını kutlayarak bu günlerin barış ve kardeşlik içinde geçmesini temenni etti.