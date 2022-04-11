Diyarbakır'da 'Ramazan Baharı' etkinlikleri devam ediyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında sanatçı Hasan Dursun, eserlerini Diyarbakırlılar için seslendirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Ramazan Baharı" sloganıyla düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlikler kapsamında Hasan Dursun, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle Diyarbakırlılara ezgi ziyafeti sundu.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konserde Dursun, eserlerini seslendirirken izleyiciler de eşlik etti.