Diyarbakır'da Ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor - Haberler

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Diyarbakır'da Ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor

AA - Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır'da Ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında ilahi sanatçısı Mesut Kurtiş, Diyarbakırlılarla buluştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında ilahi sanatçısı Mesut Kurtiş, Diyarbakırlılarla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi, "Ramazan Baharı" sloganıyla düzenlediği etkinliklerle vatandaşların beğenisini kazanmış sanatçıları ve oyunları Diyarbakırlılarla bir araya getirmeye devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlikler kapsamında Mesut Kurtiş, sevilen eserlerini Diyarbakırlılar için seslendirdi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konserde Kurtiş, birbirinden güzel ilahileri seslendirirken izleyiciler de eşlik ederek keyifli bir gece yaşadı.

Konserin sonunda gecenin anısına Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurtiş'e plaket takdim edildi.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ramazan, Güncel, Haberler

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