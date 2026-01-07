Haberler

Diyarbakır'da rahatsızlanan kadın helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde rahatsızlanan bir kadın, jandarmaya ait helikopterle hastaneye ulaştırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık ekiplerinin koordinasyonu ile yapılan bu kurtarma operasyonunu duyurdu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde rahatsızlanan kadın hasta, jandarmaya ait helikopterle hastaneye kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Kulp ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı'na ait helikopter ile sağlık ekiplerinin koordinasyonu sayesinde bulunduğu yerden alındığı bildirildi.

Paylaşımda, rahatsızlanan kadının hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
