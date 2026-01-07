Diyarbakır'da rahatsızlanan kadın helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde rahatsızlanan kadın hasta, jandarmaya ait helikopterle hastaneye kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Kulp ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı'na ait helikopter ile sağlık ekiplerinin koordinasyonu sayesinde bulunduğu yerden alındığı bildirildi.

Paylaşımda, rahatsızlanan kadının hastaneye sevk edildiği belirtildi.