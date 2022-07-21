Diyarbakır'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'na 1700 ağaç dikildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'na farklı türlerde 1700 ağaç dikti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Daha Fazla Yeşil Daha Sağlıklı Nefes" projesi ile başlatılan 2022 yılı ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçe sınırlarında yer alan ve yakın zamanda tamamlanarak hizmete açılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'na ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Bulvarın kaldırım ve refüjlerine farklı türlerde 1700 ağaç diken ekipler, çalışmada ilk etapta ağaçların daha verimli şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla refüj ve kaldırımların belirlenen bölümlerine toprak takviyesi yaptı.