Üye Girişi
Haberler
Diyarbakır'da Pompalı Tüfekli Kavga: 1'i Çocuk 2 Yaralı

Diyarbakır'da Pompalı Tüfekli Kavga: 1'i Çocuk 2 Yaralı

Güncel Haberler

Diyarbakır Bağlar ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1'i çocuk 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

- DİYARBAKIR'da, husumetli iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında, sokak ortasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, B.D. (15) ve Y.B.G. (19), vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gıyasettin Tetik - Güncel

Bağlar Fatih Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title