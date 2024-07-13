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Diyarbakır'da Polislere Direnen Şüpheli Uyuşturucu Kullanıyormuş

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Diyarbakır'da polisler tarafından durdurulan ve kimlik istenilen Zülküf B., direnerek mukavemet gösterdi. Gözaltına alınan Zülküf B.'nin yapılan tetkiklerinde uyuşturucu kullanıyor olduğu belirlendi.

DİYARBAKIR'da şüphe üzerine kendisini durdurup kimlik isteyen polislere direnerek mukavemet gösteren Zülküf B., gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, Zülküf B.'nin yapılan tetkiklerinde uyuşturucunun etkisinde olduğu belirlendi.

Olay, 8 Temmuz'da Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yaya olarak devriye görevi yapan polis, Zülküf B.'nin hareketlerinden şüphelenip, durdurdu. Ancak Zülküf B., kendisinden kimlik isteyen polise, direnerek bağırmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliyi gözaltına almak istedi. Ancak Zülküf B., görevli polislere hakaret ve mukavemette bulundu. Zülküf B. gözaltına alınırken, yaşanan o anlar cep telefonuyla kayda alındı.

Zülküf B.'nin adli soruşturma kapsamında yapılan tetkiklerinde uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı. Zülküf B'ye 'Uyuşturucu kullanma' suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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