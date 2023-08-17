Diyarbakır'da Polisler Lastiği Patlayan Sürücüye Yardım Etti

Diyarbakır'da lastiği patlayan otomobilin sürücüsüne, TOMA'da görevli polisler yardım etti. O anlar kameraya yansıdı.

DİYARBAKIR'da lastiği patlayan otomobilin sürücüsüne, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nda (TOMA) görevli polisler yardım etti; o anlar kameraya yansıdı.

Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı'nda lastiği patlayan otomobilin sürücüsü, adliye sarayı yanında konuşlu TOMA'nın yanına park etti. Bu sırada TOMA'da görevli Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polisleri, sürücünün yanına gelip, lastiği değiştirmesine yardımcı oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sürücü polislere teşekkür edip, bölgeden ayrıldı.