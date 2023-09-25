Diyarbakır'da polis şüpheliyi tekerlerine ateş ederek durdurdu
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde polis ekipleri, dur ihtarına uymayan şüpheliyi aracının tekerlerine ateş ederek durdurdu. Şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp aracıyla kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından tekerlerine ateş edilerek durdurulmaya çalışıldı.
Olay, dün akşam merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi Yılmaz Güney Caddesi üzerinde yaşandı. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli, otomobiliyle kaçmaya çalıştı.
Polis ekipleri şahsı, aracın tekerlerine ateş ederek durdurmasını sağladı. Şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şüphelinin emniyet işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel