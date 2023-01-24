Diyarbakır'da polis memurunun yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin 4 gözaltı
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Diyarbakır'da polis memuru Kemal Güleç'in (32) hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'da polis memuru Kemal Güleç'in (32) hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Şanlıurfa Bulvarı Kantar Kavşağı yakınlarında H.A. yönetimindeki 34 FPH 196 plakalı otomobilin, önce Güleç'in kullandığı 46 AFF 530 plakalı otomobil, ardından 27 AHF 226 plakalı kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, kazada yaralanan otomobilin sürücüsü H.A'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da dün bir kamyonet ile 2 otomobilin karıştığı kazada, polis memuru Güleç hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.