Diyarbakır'da Polis, Kurban Satıcılarına Sahte Para Eğitimi Verdi

Diyarbakır'da Polis, Kurban Satıcılarına Sahte Para Eğitimi Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarını ziyaret eden polis ekipleri, satıcılara sahte parayı ayırt etme konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Ekipler broşür dağıtarak, farkındalığı artırmayı hedefledi.

Diyarbakır'da, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarını gezen polis ekipleri, satıcıları sahte parayı nasıl ayırt edecekleri konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki kurban pazarlarını ziyaret etti.

Bu kapsamda merkez Sur ilçesindeki Canlı Hayvan Borsası'na gelen ekipler, görüştükleri kurban satıcılarına gerçek ve sahte para arasındaki farkları anlatıp uyarılarda bulundu.

Ekipler, satıcılara konuya ilişkin broşür de dağıttı.

Hayvan satıcılarından Mesut Tekok, gazetecilere, polisin sahte para konusunda yaptığı çalışmanın faydalı olduğunu söyledi.

Uygulamadan memnun kaldıklarını ifade eden Tekok, "Hayvan pazarında para sirkülasyonu çok oluyor. O yüzden uygulamanın sık yapılmasını isteriz." dedi.

Hüseyin Kahraman da polisin sahte para konusundaki uyarılarını önemli bir çalışma olarak gördüklerini belirterek, uygulamadan sonra sahte paraya karşı daha duyarlı olacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da

İstanbul'daki barış zirvesi başladı! İlk sözler Bakan Fidan'dan
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor

Bakanlık düğmeye bastı! 6 ürün piyasadan toplatılıyor
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali

Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor

Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldızı yeni aşkıyla otelde böyle görüntülendi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğuna yaptıkları kan dondurdu
İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...

İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.