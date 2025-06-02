Diyarbakır'da Polis, Kurban Bayramı Öncesi Sahte Paraya Karşı Uyardı

Diyarbakır'da Polis, Kurban Bayramı Öncesi Sahte Paraya Karşı Uyardı
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Diyarbakır'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve kesim yerlerinde sahte paranın nasıl tespit edileceği konusunda vatandaşları bilgilendirerek dolandırıcılığa karşı uyardı.

DİYARBAKIR'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve kesim yerlerinde yaptığı çalışmayla sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlatarak, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı.

Kurban Bayramı öncesi İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para ile dolandırıcılığın önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen 14 noktadaki kurban satış ve kesim yerlerinde vatandaşları uyararak, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda bilgilendirmeler yaptı. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle hayvan satışı ve kesimi yapılan bölgeleri hedef seçtiğini belirten ekipler, broşür de dağıtarak şüpheli bir durumla karşılaşılması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarını istedi.

'BİLMEDİĞİMİZ ŞEYLERİ DE BİZE ÖĞRETTİLER'

Besici Mehmet Bozkurt, ekiplerin bilgilendirmesiyle sayesinde sahte paranın nasıl tespit edildiğini öğrendiğini ifade ederek, "Dolandırıcılar için emniyetteki arkadaşlar sahte para konusunda uyarmak için buraya geldi ve bizi bilgilendirdiler. Allah onlardan razı olsun. Bu tür dönemlerde dolandırıcılar ve fırsatçılar milletimizi dolandırıyor. Emniyet herkesi bilgilendirdi ve broşür dağıttı. İnce detaylarını broşürde yazmışlar. Nerde, nasıl, ne şekilde olduğunu da bize gösterdiler. Bilmediğimiz şeyleri de bize öğrettiler" dedi.

İstanbul'dan Diyarbakır'a kurbanlık hayvan satın alamaya gelen Nuri Gümüş ise "İstanbul'dan Diyarbakır'a gelerek hayvan almaya geldim. Devletimiz geldi ve sahte parayla alakalı bizi bilgilendirdi. Teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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