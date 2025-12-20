Haberler

Diyarbakır'da uygulama yapan polise ateş açılmasına ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde polislere ateş açan dört zanlıdan biri tutuklandı. Diğer üç zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı, yaralı bir zanlının tedavisi devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerine ateş açılmasına ilişkin yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik yapılan uygulamada polislere silahla ateş açılmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden E.D. ve S.D, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Hakkında arama kaydı bulunan ve polis ekiplerine ateş ettiği tespit edilen E.D'nin nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına karar verildi.

Öte yandan, hakkında gözaltı kararı verilen yaralı L.D'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dün çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapılmış, hakkında arama kaydı bulunan E.D. ile kardeşi L.D. kaçmaya başlamış, kaçtığı esnada E.D'nin polis ekiplerine silahla ateş açtığı sırada kardeşi L.D. yaralanmıştı. Kovalamaca sonucu E.D, takside tabancayla yakalanmış, zanlıyı kaçırmaya çalıştıkları gerekçesiyle S.D. ve E.D. gözaltına alınmıştı. Yaralı L.D. de olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu

Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu
Oğlunun gözü önünde amcasının kızları tarafından darbedildi

Kuzen dehşeti! Amcasının kızları tekme ve yumruklarla saldırdı
Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Biri bu rezalete dur desin: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Rezilliğe bakın: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar

İşte 2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar
Tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci, yeniden adliyede

Tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci yeniden adliyede
title