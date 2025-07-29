Diyarbakır'da Plastik Atık Yangını Söndürüldü
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde açık alanda istiflenen plastik atıklarda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde açık alanda istiflenen plastik atıklarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırsal Mermer Mahallesi'nde açık alanda biriktirilen plastik atıklarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel