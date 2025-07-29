Diyarbakır'da Plastik Atık Yangını Söndürüldü

Diyarbakır'da Plastik Atık Yangını Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde açık alanda istiflenen plastik atıklarda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde açık alanda istiflenen plastik atıklarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırsal Mermer Mahallesi'nde açık alanda biriktirilen plastik atıklarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
Yunanistan Savunma Bakanı'nın 'Türkiye' korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu

Yunan bakanın Türkiye korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor

Yıllardır çözülemeyen sır! Buraya gelen mışıl mışıl uyuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.