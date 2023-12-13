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Diyarbakır'da PKK/KCK propagandası yapan 10 şüpheli yakalandı

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Diyarbakır'ın Silvan ve Hazro ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sivil savunma birliği YPS'nin yapılanmasında aktif rolü bulunan ve sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 10 şüpheli yakalandı. Operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde ile ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi.

DİYARBAKIR'ın Silvan ve Hazro ilçelerinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sivil savunma birliği YPS'nin yapılanmasında aktif rolü bulunduğu ve sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

Silvan ve Hazro ilçelerinde, terör örgütü PKK/KCK ile örgütün sivil savunma birliği YPS'nin faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması amacıyla, MİT ile İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmada, belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda PKK/YPS yapılanmasında aktif rolü bulunan ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 10 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak amacıyla kullandığı dijital materyallere de el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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