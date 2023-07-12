Diyarbakır'da PKK/KCK medya yapılanması davasında 15 tutuklu adli kontrolle tahliye edildi

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK/KCK'nın 'medya' yapılanmasına yönelik 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 15 tutuklu, adli kontrolle tahliye edildi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın 'medya' yapılanmasına yönelik 8 Haziran 2022'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 15'i, 16 Haziran 2022'de tutuklandı. 15'i tutuklu 18 sanıkla ilgili 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, sanıklar ve avukatları suçlamaları reddederek, tahliyelerini talep etti.