Diyarbakır'da PKK/KCK medya yapılanması davasında 15 sanık tahliye edildi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın 'medya' yapılanmasına ilişkin davada tutuklu 15 sanığın tahliyesine karar verildi. Duruşmada 18 sanık ve avukatları hazır bulundu. Tahliye kararı verilen sanıkların üzerlerine isnat edilen suçlamaları reddettikleri belirtildi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın "medya" yapılanmasına ilişkin davada tutuklu 15 sanığın tahliyesine karar verildi.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülmeye başlanan duruşmada 15'i tutuklu 18 sanık ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada ilk gün 5, bugün de 10'u tutuklu 13 sanık savunma yaptı.

Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden tutuklu sanıklar, tahliyeleri yönünde karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına ilişkin görüş bildirdi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından, tutuklu 15 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianamede, 18 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis isteniyor.