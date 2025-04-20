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Diyarbakır'da Paskalya Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinle Hristiyanların Paskalya Bayramı coşkuyla kutlandı. Etkinliğe katılanlara özel ikramlar sunulurken, barış mesajları verildi.

Diyarbakır'da Paskalya Bayramı tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutlandı.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi kilisede Türkiye Ermenileri Patrikliği din görevlilerince yönetilen ayinde ilahiler seslendirildi, dualar okundu ve mum yakıldı.

Ayine katılanlara Paskalya Bayramı için hazırlanan çörek ve boyanan yumurtalar ikram edildi.

Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Ohannes Gafur Ohanyan, gazetecilere, Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı'nı kutladıklarını söyledi.

Uzun bir aradan sonra Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde çok rahat bir ortamda bayramlarını kutlamaktan dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getiren Ohanyan, "Bu bayramın, her zaman olduğu gibi tüm insanlığa barışa ve güzelliklere vesile olmasını diliyoruz. Herkesin bayramını kutluyoruz. Bu bayramın herkese güzellikler getirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da katıldı.

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Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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