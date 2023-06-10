Diyarbakır'da park yeri kavgası: 3 kişinin öldüğü davada 3 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, park yeri nedeniyle çıkan kavgada 3 kişinin öldüğü davada tutuklu olan 4 sanıktan 3'ü adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Kavgada babası ve ağabeyini kaybeden İrem Çiftçi, adalet beklerken 3 kişinin daha serbest bırakıldığını belirterek tepki gösterdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü daha önce serbest bırakılmıştı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, komşu 2 esnaf arasında park yeri nedeniyle çıkan, 3 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin tutuklanıp, hakkında dava açılan 4 sanıktan 3'ü, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Kavgada babası ve ağabeyini kaybeden İrem Çiftçi, 'Biz adalet beklerken 3 kişi daha serbest bırakıldı' diyerek tepki gösterdi.

Olay, geçen yıl 13 Nisan'da, Diyarbakır-Silvan kara yolu üzerindeki kırsal Karaçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu 2 esnaf arasında park yeri yüzünden çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada 4'ü ağır, 7 kişi yaralandı. Yaralılardan Kazım Çiftçi (64), oğlu Mehmet Çiftçi (24) ve muhasebeci Murat Özyılmaz (43) kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı. Bu şüphelilerden 4'ü, geçen yıl 8 Aralık'ta tensip zaptı kararı ile serbest bırakıldı. Tutuklu 4 sanık hakkında 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 6 Haziran'da görülen ilk duruşmasında tutuklu sanıklar F.K. (23), H.K. (40), M.Ş.K. (33) ve Muaz Kırar (38) salonda hazır bulundu. Savunmaların ardından tutuklu F.K., H.K., M.Ş.K., suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali, tutuklulukta geçen süre ve delillerin toplanmış olması gerekçesiyle tahliye edildi. Muaz Kırar'ın ise tutukluluk halinin devamına kararı verildi. Öte yandan mahkeme, tahliye edilen sanıkların mahkeme duruşmalarına katılma zorunluluğunu da kaldırdı.

'HAKİM, BU KONUYA HAKİM DEĞİLDİ'

Öldürülen Mehmet Çiftçi'nin eşi Berivan Çiftçi, "Duruşmada istediğimiz karara varamadık. Biz itiraz ediyoruz. Bir üst mahkemeye alınmasını istiyoruz. Bizim hiçbir mağduriyetimizi göz önüne getirmediler. Biz 14 aydır adalete güvenerek ilk mahkemeyi bekledik ama istediğimiz karar çıkmadı. Hakim sürekli onlardan yanaydı. Onlar hiçbir şekilde delillerini kanıtlayamadılar. Eşimi, kayınbabamı ve muhasebecimizi katledenlerin babasına, hakimin 'Nizamettin Amca' diye hitap etmesi çok zoruma gitti. Biz mahkemenin iptal olmasını istiyoruz. Biz, dışarıdaki zanlıların tutuklanmasını beklerken, tutuklanan 3 kişinin serbest bırakıldığını gördük. 2 firari olmasına rağmen, duruşmada onlardan bahsedilmedi. Hakim bu konuya hakim bile değildi" diye konuştu.

'ADALET BEKLERKEN 3 KİŞİ DAHA SERBEST BIRAKILDI'

İrem Çiftçi ise babası, ağabeyi ve muhasebecilerinin canice katledildiğini belirterek, "Güvenlik kamera görüntülerinde her şey ortadadır. Duruşmada izleyici olarak içeri girerken hakim bizi içeri almadı. Tanıklar kesinlikle dinlenilmedi. 3 kişiye 15 kişinin saldırması hak değil. Biz adalet beklerken 3 kişi daha serbest bırakıldı. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. İtirazda bulunduk. Her yerden itirazımızı yapacağız ve sesimizi duyuracağız. Bir canın bu kadar kolay gitmesi zorumuza gidiyor. Yeğenlerim kundaktayken yetim kaldı" diye konuştu. Eşi ve oğlu öldürülen Sabahat Çiftçi ise "Dışarıdaki zanlıları yakalayacaklarını beklerken, tutuklu olanları bıraktılar" ifadelerini kullandı. (DHA)