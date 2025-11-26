Diyarbakır'da Park Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

DİYARBAKIR'da park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda araçta bulunan Sefer Tan (30) hayatını kaybetti, yanındaki 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 134. Sokak'ta meydana geldi. Sefer Tan ile A.T.'nin içinde bulunduğu park halindeki otomobile, kimliği belirsiz kişilerce tabanca ile ateş edildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sefer Tan ve A.T., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sefer Tan, burada hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber ve Görüntü: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN /DİYARBAKIR