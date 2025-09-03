Diyarbakır'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Diyarbakır'da park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın araçta hasara yol açtı.