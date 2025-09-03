Haberler

Diyarbakır'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın, araçta hasara neden oldu.

Diyarbakır'da park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın araçta hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
45 milyonluk yat 15 dakika battı, suya atlayarak kurtulan şahıs küfürler savurdu

45 milyonluk yattan suya atlayarak kurtulan şahıs küfürler savurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.