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Diyarbakır'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil yandı.

İlçeye bağlı Talaytepe Mahallesi 4017. Sokak'ta park halindeki 21 ADM 525 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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