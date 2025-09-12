Diyarbakır'da Park Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, park halindeki bir minibüs bilinmeyen bir nedenle alev alarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde park halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Talaytepe Mahallesi'nde park halindeki minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel