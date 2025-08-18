Diyarbakır'da Park Halindeki Minibüs Alev Aldı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeyken yangın çıkan minibüs, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde park halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Mezopotamya Mahallesi'nde park halindeki 21 EE 483 plakalı minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel