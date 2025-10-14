Diyarbakır'da Park Halindeki Araç Yangın Çıkardı

Haberler

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde park halinde bulunan hafif ticari araç, bilinmeyen bir sebeple alev alarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde park halinde alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen park halindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Hafif ticari araç kullanılmaz hale gelirken, yangın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Haber ve Görüntü: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
