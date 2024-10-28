Diyarbakır'da Pamuk Yüklü Araç Trafikte Dikkat Çekti

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde bir sürücü, otomobilinin tavanına bağladığı 6 çuval pamukla trafikte seyretti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde kimliği belirsiz sürücü, 21 MA 0698 plakalı otomobilinin tavanına bağladığı 6 çuval pamukla trafikte seyretti. Otomobili gören diğer sürücüler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İçine de çuvallarla pamuk yerleştirildiği görülen otomobil, bir süre sonra trafikte gözden kayboldu.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,