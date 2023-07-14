Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangında, 6 blokta bulunan bin 100 ton saf pamuk küle döndü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Diyarbakır'da pamuk fabrikasında yangın: Zarar 100 milyon TL

Bin 100 ton saf pamuğun bulunduğu 6 ambar yandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir tekstil fabrikasında preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu ambarda çıkan yangında 6 blok küle döndü.

Yangın, merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Şanlıurfa karayolu üzeri 5. kilometresinde yer alan bir tekstil fabrikasında çıktı. Edinilen bilgilere göre, preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu ambarda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 8 bloktan 6'sında bulunan bin 100 ton saf pamuk yanarak küle döndü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının büyük olması nedeniyle, itfaiye araçlarının yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na ait arasözler de olay yerine intikal etti.

Mülk sahibi zararın 100 milyon TL olduğunu belirtirken, ekipler inceleme başlattı.