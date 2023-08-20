Diyarbakır'da palayla saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da palayla saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Şüpheli saldırgan gözaltına alındı.

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Ofis Semti Merih Apartmanı'ndaki dün gece bir evde iddiaya göre, Kadir S, Sadık İ. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir S. palayla 2 kişiye saldırdı. Sadık İ. olay yerinde hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, Sadık İ'nin cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR