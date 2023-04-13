Diyarbakır'da özel gereksinimli bireylere yönelik iftar programı düzenlendi

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, düzenlenen iftar programında özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, düzenlenen iftar programında özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezinde özel gereksinimli bireylere yönelik olarak iftar programı düzenledi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında konuşan Beşikci, Engelsiz Yaşam merkezlerinde engelli bireylere yönelik verdikleri eğitimler ile bireylerin kültürel ve mesleki kapsamda gelişimlerine katkı sunmaya, düzenlenen etkinlikler ve kültürel gezilerle de hayata katılmalarına vesile olmaya çalıştıklarını belirtti.

Beşikci, "Sizlere psikososyal ile mesleki ve kültürel konularda destek sunmaya devam edeceğiz. Bunlarla beraber her konuda sizlere kapımız sonuna kadar açık. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum." dedi.