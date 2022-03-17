Diyarbakır'da özel ekip, 1 yılda 7 bin öğrenciyi 'teröre karşı' bilgilendirdi

DİYARBAKIR'da terör örgütlerine özellikle genç yaşta katılımı önlemek ve terörün kentin gündeminden çıkarılması amacıyla görevlendirilen özel ekip, okullarda öğrencilere konferans veriyor. Ekip, 1 yılda ulaştıkları 7 bin 685 öğrenciyi terör örgütleri hakkında bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından görevlendirilen özel ekip, terör örgütlerine katılımının önüne geçmek ve terörün kentin gündeminden çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Terör örgütlerinin hedefindeki gençlerin katılımını önlemek için, her biri kendi alanında uzman ekipler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle okullarda öğrencilerle görüşüp, sözlü olarak ve destekleyici görsellerle terör örgütlerinin gerçek yüzünü anlatıyor. Gençlerin nasıl tuzağa çekildiği, algı operasyonları ve propaganda faaliyetleri örneklerle gösterilerek, öğrencilerin bilinçlenmesi amaçlanıyor. Arkadaş edinme ve meslek seçimi konularında da rehberlik eden ekip, öğrencilerin üniversiteye hazırlanırken veya kayıt döneminde karşılaşacakları sorunlar ve çözüm yollarıyla ilgili de bilgiler veriyor. Ekip, son 1 yılda gerçekleştirdikleri 63 oturumda 7 bin 685 öğrenciyle bir araya geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu ve benzeri faaliyetlerin terör örgütlerine katılımının önüne geçtiği ve yok denecek kadar azalttığı belirtildi.