Diyarbakır'da Oyun Parkında Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan bir çocuk oyun parkında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında parkta hasar meydana geldi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde oyun parkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fabrika Mahallesi'ndeki Yenişehir Belediyesi Çocuk Yaşam Parkı'nda çocuk oyun grubunun bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, parkta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası

Hayırlı uğurlu olsun! Süper Lig devinden Kerem bombası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miras kavgası vahşetle bitti, yengesini vurup intihar etti

Yengesini tüfekle vurup intihar etti! Nedeni akılalmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.