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Diyarbakır'da Otomobillere Silahlı ve Taşlı Saldırı, 6 Gözaltı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kına töreninden dönen araçlara düzenlenen silahlı ve taşlı saldırıda 6 şüpheli gözaltına alındı. Saldırı sırasında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, olay anı cep telefonu ile kaydedildi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 2 otomobile düzenlenen silahlı ve taşlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe merkezindeki bir kına töreninden dönenlerin bulunduğu 2 otomobile dün kırsal Yeşilli Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen bazı akrabaları tarafından silahla ve taşla saldırıda bulunuldu.

Çocuk ve kadınların da bulunduğu araçlarda can kaybı ve yaralanma olmadı.

Saldırıda, kent merkezindeki hastaneye gidenlerin bulunduğu karşı yönden gelen bir otomobile de mermi ve taş isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Saldırıya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Saldırı anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi

Saldırı anı araçlardan birinde cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde seyir halinde olan otomobillerin yolunun bazı araçlarla kesildiği ve yol kenarında bekleyen kişilerin otomobillere taşla ve silahla saldırıda bulunduğu yer alıyor.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel

Cep Telefonu Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Olay Suç Sur

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