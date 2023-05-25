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Diyarbakır'da Otomobiller Çarpıştı 1 Ölü, 3 Ağır Yaralı

Güncel Haberler

Diyarbakır'da yan yoldan çıkan otomobile çarpan otomobilin sürücüsü Veysi Çardak hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Kaza, Diyarbakır- Silvan kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi.

DİYARBAKIR'da yan yoldan çıkan otomobile çarpan otomobilin sürücüsü Veysi Çardak hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Diyarbakır- Silvan kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır yönüne giden Veysi Çardak yönetimindeki 34 FUJ 001 plakalı otomobil, yan yoldan çıkan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EYN 883 plakalı otomobile çarptı. Savrulan Çardak'ın otomobili, köprü girişindeki bariyerleri aşarak duvara çarpıp, durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Veysi Çardak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı otomobilde yaralanan R.Ç. M.Ç. ve H.Ç. ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

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