Diyarbakır'da Otomobilin Çocuğa Çarptığı Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı
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Diyarbakır'da otomobilin 4 yaşındaki çocuğa çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada çocuk ağır yaralandı.
Diyarbakır'da otomobilin 4 yaşındaki çocuğa çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bismil ilçesinin Kurtuluş Mahallesi Barış Bulvarı'nda yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Hasret T'ye, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil çarptı.
Kazada, Hasret T, ağır yaralandı. Yaralı çocuk, Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Güncel