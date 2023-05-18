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Diyarbakır'da Otomobilin Çocuğa Çarptığı Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Diyarbakır'da Otomobilin Çocuğa Çarptığı Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Güncel Haberler

Diyarbakır'da otomobilin 4 yaşındaki çocuğa çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada çocuk ağır yaralandı.

Diyarbakır'da otomobilin 4 yaşındaki çocuğa çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bismil ilçesinin Kurtuluş Mahallesi Barış Bulvarı'nda yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Hasret T'ye, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil çarptı.

Kazada, Hasret T, ağır yaralandı. Yaralı çocuk, Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

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