Diyarbakır'da Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Diyarbakır'da Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı A.E. (37) yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı ve A.E.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı A.E. (37) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Diyarbakır-Batman kara yolunda meydana geldi. Batman yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan A.E.'ye çarptı. Kazada, havada taklalar atarak yola düşen A.E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası yaralı, ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan A.E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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