DİYARBAKIR'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTORSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ Güncel Haberler DİYARBAKIR'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil yaya geçidindeki motorsikletliye çarptı. DİYARBAKIR'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil yaya geçidindeki motorsikletliye çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde meydana geldi. Elazığ Caddesi üzerinde iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan E.A. yönetimindeki 06 DY 5891 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen yabancı uyruklu Davut S.?nin (33) kullandığı 27 NA 0849 plakalı motorsiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motorsiklet yaklaşık 30 metre sürüklenirken, sürücü yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapatılırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Davut S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Davut S.?nin cansız bedeni incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. E.A. gözaltına alınırken, yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Yenişehir Güncel Haberler

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