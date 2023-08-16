Diyarbakır'da Otomobilin Çarptığı Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.