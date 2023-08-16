Diyarbakır'da Otomobilin Çarptığı Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Batman karayolu Yüksek Mahallesinde 34 ET 4681plakalı aracın sürücüsü F.B., elektrikli bisiklet sürücüsü E.K'ya çarptı.
İhbar üzerine olay yerinse sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel