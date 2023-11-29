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Diyarbakır'da Otomobilin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti

29 Kasım 2023 14:47 Son Güncelleme: 14:49 Abone Ol

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.