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Diyarbakır'da otomobilde hırsızlık

Diyarbakır'da otomobilde hırsızlık

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Diyarbakır'da bir otomobilin camını kıran şüpheliler araçtaki bilgisayarı çaldı.

Diyarbakır'da bir otomobilin camını kıran şüpheliler araçtaki bilgisayarı çaldı.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Mahabad Bulvarı'na araçlarını park eden çift, geri döndüklerinde otomobilin camının kırıldığının fark etti.

Durumu bildirmeleri üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince yapılan incelemede araçtan bilgisayar ve kulaklık çalındığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel

Diyarbakır Mahabad Fırat Güncel Haberler

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