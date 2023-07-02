Diyarbakır'da Otomobilde Erkek Cesedi Bulundu

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir otomobilde erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, cesedin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Polis, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.