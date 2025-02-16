Diyarbakır'da Otomobil ve SUV Çarpıştı: 4 Yaralı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde otomobil ile SUV aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, otomobil ile SUV aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
H.T.'nin kullandığı 21 AEL 115 plakalı SUV tipi araçla E.E. idaresindeki 21 DF 454 plakalı otomobil, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 19. kilometresinde çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel