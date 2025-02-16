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Diyarbakır'da Otomobil ve SUV Çarpıştı: 4 Yaralı

Diyarbakır'da Otomobil ve SUV Çarpıştı: 4 Yaralı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde otomobil ile SUV aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, otomobil ile SUV aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

H.T.'nin kullandığı 21 AEL 115 plakalı SUV tipi araçla E.E. idaresindeki 21 DF 454 plakalı otomobil, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 19. kilometresinde çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
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